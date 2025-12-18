DBL Jakarta 2025 Pecahkan Rekor, Penonton Membeludak
jpnn.com - Jakarta resmi mengambil alih posisi sebagai kota penyelenggara DBL terbesar di Indonesia, menggeser Surabaya yang selama ini dikenal sebagai basis utama turnamen bola basket pelajar.
Fenomena ini terlihat jelas dari lonjakan minat penonton dalam beberapa tahun terakhir
Peningkatan minat masyarakat, terutama generasi muda, menjadi kunci pergeseran ini.
Azrul Ananda selaku pendiri sekaligus CEO DBL Indonesia, mengungkapkan bahwa dari 2024 ke 2025, jumlah penonton meningkat cukup signifikan.
"Dalam 3-4 tahun terakhir ini pertumbuhan penontonnya luar biasa, bahkan 2024 ke 2025 peningkatannya mencapai 61 persen," ucap Azrul.
Pada DBL Jakarta 2023, tercatat 12.107 orang hadir menyaksikan pertandingan, sementara pada 2024 meningkat menjadi 14.517 orang.
Tidak hanya itu, untuk pertama kalinya, jumlah pengikut akun Instagram DBL Jakarta juga melampaui DBL Surabaya, menandai dominasi Jakarta dalam hal penggemar dan partisipasi.
Final kategori putri DBL Jakarta 2025 menjadi momen bersejarah bagi kota ini. SMA Jubilee Jakarta keluar sebagai juara setelah mengalahkan SMAN 70 Jakarta dengan skor ketat 36-32.
