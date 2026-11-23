DBL Umumkan 4 Guru Terbaik 2026, Berkesempatan Short Course ke Australia
jpnn.com, JAKARTA - DBL Indonesia resmi menetapkan empat pemenang program DBL Super Teacher 2026.
Keempat guru terpilih itu berhak mengikuti program short course ke Australia.
Keempat pemenang tersebut adalah Solekah (SMAN 9 Malang), Luthfi Ridzki Fakhrian (SMA Labschool Ciracas), Fadolul Ghafur (MAS Mambaul Ulum Pamekasan), dan Pandu Pasa (SMKS Nusantara Mandiri Bontang).
Mereka terpilih setelah melewati proses seleksi dan penilaian komprehensif oleh tim DBL Indonesia bersama Pause and Grow.
Mereka menjadi yang terbaik dari 287 guru inspiratif yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Pengumuman pemenang DBL Super Teacher 2026 berlangsung di Indonesia Arena, Sabtu (21/11). Momen tersebut bertepatan dengan rangkaian final DBL seri Jakarta.
Wakil Direktur DBL Indonesia Donny Rahardian berharap program short course ke Australia dapat memberikan pengalaman dan perspektif baru bagi para pemenang.
Dia berharap ilmu yang diperoleh nantinya tidak hanya bermanfaat bagi empat guru terpilih, tetapi juga dapat dibagikan kepada rekan-rekan pendidik lainnya.
DBL Indonesia resmi menetapkan empat pemenang program DBL Super Teacher 2026 yang akan dikirim mengikuti program short course ke Australia
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