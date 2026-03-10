DBS Foundation Salurkan Rp 11,2 Miliar untuk 5 Bisnis Sosial di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - DBS Foundation kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan dengan menyalurkan dana hibah sebesar SGD 850 ribu atau sekitar Rp 11,2 miliar kepada lima social enterprise (SE) dan Business for Impact (BFI) di Indonesia.

Bantuan ini merupakan bagian dari program global DBS Foundation Grant Program 2025 yang mengalokasikan total SGD 4,9 juta (sekitar Rp 65 miliar) untuk 22 bisnis sosial di seluruh Asia.

Pemberian hibah ini bertujuan untuk memperluas akses layanan esensial bagi komunitas rentan, mulai dari air bersih, kesehatan, hingga peluang kerja inklusif.

"Dukungan tahun ini diproyeksikan mampu menjangkau lebih dari 1,9 juta penerima manfaat," kata Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika, Selasa (10/3).

Kelima organisasi penerima hibah di Indonesia dipilih berdasarkan pendekatan solusi yang beragam untuk menjawab tantangan sosial di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra hingga Indonesia Timur.

Mereka antara lain, Parongpong RAW Lab dengan fokus mengolah limbah jaring ikan menjadi bahan bangunan ramah lingkungan demi meningkatkan pendapatan nelayan. KONEKIN (Koneksi Indonesia Inklusif) yaitu platform yang mendorong lingkungan kerja inklusif bagi 17 juta penyandang disabilitas usia produktif di Indonesia.

Baca Juga: DBS Asian Insights Conference Soroti Strategi Pemerintah Tumbuhkan Ekonomi Pascapemilu

Nazava Water Filters yang menyediakan teknologi penyaring air terjangkau yang telah tersertifikasi WHO untuk keluarga berpenghasilan rendah. DoctorTool, startup healthtech yang memperkuat layanan kesehatan primer dan akses bagi masyarakat yang kurang terlayani (underserved).

Selain itu, juga Sosial Business Indonesia (SOBI) yang berkiprah membangun rantai pasok inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil.