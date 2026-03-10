DBS Foundation Salurkan Rp 11,2 Miliar untuk 5 Bisnis Sosial di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - DBS Foundation kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan dengan menyalurkan dana hibah sebesar SGD 850 ribu atau sekitar Rp 11,2 miliar kepada lima social enterprise (SE) dan Business for Impact (BFI) di Indonesia.
Bantuan ini merupakan bagian dari program global DBS Foundation Grant Program 2025 yang mengalokasikan total SGD 4,9 juta (sekitar Rp 65 miliar) untuk 22 bisnis sosial di seluruh Asia.
Pemberian hibah ini bertujuan untuk memperluas akses layanan esensial bagi komunitas rentan, mulai dari air bersih, kesehatan, hingga peluang kerja inklusif.
"Dukungan tahun ini diproyeksikan mampu menjangkau lebih dari 1,9 juta penerima manfaat," kata Head of Group Marketing & Communications PT Bank DBS Indonesia, Mona Monika, Selasa (10/3).
Kelima organisasi penerima hibah di Indonesia dipilih berdasarkan pendekatan solusi yang beragam untuk menjawab tantangan sosial di berbagai wilayah, mulai dari Sumatra hingga Indonesia Timur.
Mereka antara lain, Parongpong RAW Lab dengan fokus mengolah limbah jaring ikan menjadi bahan bangunan ramah lingkungan demi meningkatkan pendapatan nelayan. KONEKIN (Koneksi Indonesia Inklusif) yaitu platform yang mendorong lingkungan kerja inklusif bagi 17 juta penyandang disabilitas usia produktif di Indonesia.
Nazava Water Filters yang menyediakan teknologi penyaring air terjangkau yang telah tersertifikasi WHO untuk keluarga berpenghasilan rendah. DoctorTool, startup healthtech yang memperkuat layanan kesehatan primer dan akses bagi masyarakat yang kurang terlayani (underserved).
Selain itu, juga Sosial Business Indonesia (SOBI) yang berkiprah membangun rantai pasok inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil.
DBS Foundation menyalurkan Rp 11,2 miliar untuk 5 bisnis sosial di Indonesia yang dipilih berdasarkan pendekatan solusi yang beragam untuk menjawab tantangan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gandeng Unicef, DBS Foundation Kucurkan USD 2,7 Juta untuk Pendidikan Anak di NTT
- Program Ibu Juara Dairy Champ Dukung Ribuan Perempuan Berdaya & Berkarya
- Kiat Pensiun Agar Masa Tua Lebih Percaya Diri dari DBS Indonesia
- KPK Setop Penyidikan Korupsi Dana Hibah Jatim untuk Tersangka Kusnadi
- bank bjb Dorong Kewirausahaan Peserta ASABRI lewat Program Pra-Purnapreneurship
- Dorong Difabel Berdaya, BRI Sahabat Disabilitas Gelar Pelatihan dan Pemagangan