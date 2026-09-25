DBS Foundation Terima Penghargaan dari Menteri UMKM dan Mensos

jpnn.com, SURABAYA - Yayasan Mercy Corps Indonesia dan DBS Foundation menerima penghargaan apresiasi sebagai kolaborator Program LAKSMI dari Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Menteri Sosial.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan peluncuran Program LAKSMI (Langkah Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Inklusif) di Taman Budaya Jawa Timur, Surabaya, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi lembaga dalam mendukung pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro dan kecil.

Program LAKSMI merupakan program pendampingan usaha end-to-end berbasis ekosistem yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengusaha mikro menuju kemandirian sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kolaborasi ini semakin mengukuhkan peran dan pengalaman DBS Foundation dan Mercy CorpsIndonesia dalam mendukung pemberdayaan pengusaha mikro, khususnya perempuan, melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan yang inklusif.

Pengalaman tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan Financial Inclusion for Women Entrepreneurs powered by DBS Foundation yangdijalankan Mercy Corps Indonesia.

Program yang berlangsung sejak 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2027 menargetkan 40.000 perempuan pemilik atau pengelola UMKM di Kota Medan, Semarang, dan Surabaya.

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Hingga Agustus 2026, program telah menjangkau lebih dari 20.000 perempuan melalui pelatihan terintegrasi yang mencakup literasi keuangan, literasi digital, manajemen usaha, pemasaran digital, serta akses terhadap produk dan layanan keuangan.

Melalui kolaborasi dalam Program LAKSMI, pengalaman dan pembelajaran dari berbagai inisiatif pemberdayaan perempuan pelaku usaha mikro dapat terus diperkuat dalam sebuah ekosistem yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, komunitas, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.