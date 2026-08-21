DCC Mulai Operasikan Fasilitas CTP Binder Pertama di Indonesia

jpnn.com, BANTEN - PT Dongsuh Chemical Cilegon (DCC) meresmikan fasilitas produksi Coal Tar Pitch (CTP) Binder pertama di Indonesia di Cilegon, Banten.

Fasilitas tersebut ditujukan untuk memperkuat pasokan bahan baku industri aluminium sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.

Fasilitas DCC memiliki kapasitas produksi hingga 50.000 ton CTP Binder dan 38.000 ton Creosote Oil per tahun.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan bahan baku strategis serta mendukung daya saing industri manufaktur nasional.

Peresmian fasilitas dihadiri sekitar 300 undangan yang terdiri atas perwakilan pemerintah, pelaku industri, pelanggan, dan mitra bisnis. Acara tersebut sekaligus menandai dimulainya operasional fasilitas produksi DCC di kawasan Cilegon.

CTP Binder merupakan material utama dalam pembuatan carbon anode yang digunakan dalam proses peleburan aluminium.

Material tersebut berperan dalam menjaga efisiensi proses produksi, kestabilan operasi, serta kualitas aluminium yang dihasilkan.

Dalam proses produksinya, DCC menggunakan Soft Pitch yang diproduksi PT Krakatau Poschem Dongsuh Chemical (KPDC) sebagai bahan baku utama.