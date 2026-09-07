menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Food » D’Celup Sempol Ayam Hadirkan Cara Baru Nikmati Jajanan, Kreator Konten Ikut Mencoba

D’Celup Sempol Ayam Hadirkan Cara Baru Nikmati Jajanan, Kreator Konten Ikut Mencoba

D’Celup Sempol Ayam Hadirkan Cara Baru Nikmati Jajanan, Kreator Konten Ikut Mencoba
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
D’Celup Sempol Ayam menawarkan cara baru menikmati jajanan favorit yang menarik perhatian kreator konten untuk ikut mencoba. Foto: D'Celup

jpnn.com, DEPOK - D’Celup Sempol Ayam menghadirkan jajanan dengan konsep celup saus dan harga mulai Rp7 ribuan. Produk tersebut menawarkan pilihan rasa melalui lima varian saus signature.

Lima pilihan saus yang tersedia yakni Saus Sadis, Lada Hitam, Kacang, Barbeque Spicy, dan Teriyaki. Sempol dibuat dari olahan daging ayam dan disajikan dengan saus sesuai pilihan konsumen.

Harga yang terjangkau membuat D’Celup Sempol Ayam menyasar konsumen yang ingin menikmati jajanan praktis dengan pilihan rasa yang beragam. Konsep penyajian celup juga menjadi salah satu pembeda produk tersebut.

Baca Juga:

Produk D’Celup Sempol Ayam turut menarik perhatian sejumlah kreator kuliner. Beberapa di antaranya, @kawan_dapur, @jamall_lerr, @tukangvisit_, dan @jajan_ranger, telah mengunjungi outlet untuk mencoba langsung produk yang ditawarkan.

Kunjungan para kreator tersebut turut memperkenalkan produk D’Celup Sempol Ayam melalui konten di media sosial.

Masyarakat dapat melihat secara langsung tampilan produk serta pengalaman para kreator saat mencicipinya.

Baca Juga:

Selain menawarkan produk kepada konsumen, D’Celup Sempol Ayam juga membuka peluang kemitraan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha kuliner.

Berdasarkan informasi di situs resminya, paket kemitraan tersedia mulai Rp3,3 juta, sedangkan paket Silver Rp4,2 juta dan Gold Rp4,9 juta dengan fasilitas yang berbeda.

D’Celup Sempol Ayam menawarkan cara baru menikmati jajanan favorit yang menarik perhatian kreator konten ikut mencoba.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI