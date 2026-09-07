D’Celup Sempol Ayam Hadirkan Cara Baru Nikmati Jajanan, Kreator Konten Ikut Mencoba

jpnn.com, DEPOK - D’Celup Sempol Ayam menghadirkan jajanan dengan konsep celup saus dan harga mulai Rp7 ribuan. Produk tersebut menawarkan pilihan rasa melalui lima varian saus signature.

Lima pilihan saus yang tersedia yakni Saus Sadis, Lada Hitam, Kacang, Barbeque Spicy, dan Teriyaki. Sempol dibuat dari olahan daging ayam dan disajikan dengan saus sesuai pilihan konsumen.

Harga yang terjangkau membuat D’Celup Sempol Ayam menyasar konsumen yang ingin menikmati jajanan praktis dengan pilihan rasa yang beragam. Konsep penyajian celup juga menjadi salah satu pembeda produk tersebut.

Produk D’Celup Sempol Ayam turut menarik perhatian sejumlah kreator kuliner. Beberapa di antaranya, @kawan_dapur, @jamall_lerr, @tukangvisit_, dan @jajan_ranger, telah mengunjungi outlet untuk mencoba langsung produk yang ditawarkan.

Kunjungan para kreator tersebut turut memperkenalkan produk D’Celup Sempol Ayam melalui konten di media sosial.

Masyarakat dapat melihat secara langsung tampilan produk serta pengalaman para kreator saat mencicipinya.

Selain menawarkan produk kepada konsumen, D’Celup Sempol Ayam juga membuka peluang kemitraan bagi masyarakat yang ingin memulai usaha kuliner.

Berdasarkan informasi di situs resminya, paket kemitraan tersedia mulai Rp3,3 juta, sedangkan paket Silver Rp4,2 juta dan Gold Rp4,9 juta dengan fasilitas yang berbeda.