menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » De la Fuente Redam Euforia Spanyol, Fokus Penuh Hadapi Portugal di 16 Besar

De la Fuente Redam Euforia Spanyol, Fokus Penuh Hadapi Portugal di 16 Besar

De la Fuente Redam Euforia Spanyol, Fokus Penuh Hadapi Portugal di 16 Besar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih kepala timnas Spanyol Luis de la Fuente merayakan keberhasilan timnya memenangkan laga semifinal Euro 2024 antara Spanyol dan Prancis di Muenchen Football Arena di Muenchen pada 9 Juli 2024. (AFP/TOBIAS SCHWARZ)

jpnn.com - Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, langsung mengingatkan anak asuhnya agar tidak larut dalam euforia usai membantai Austria 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. 

Menurutnya, tantangan sesungguhnya baru dimulai karena La Furia Roja sudah ditunggu Portugal di babak 16 besar.

Meski Spanyol tampil dominan dan memastikan tiket ke fase berikutnya tanpa kebobolan, De la Fuente menegaskan kemenangan itu bukan alasan untuk merasa puas. 

Baca Juga:

Ia menilai timnya masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera dibenahi sebelum menghadapi lawan yang kualitasnya jauh lebih tinggi.

"Saya punya banyak alasan untuk bahagia hari ini. Kami menang dengan sangat baik dan citra tim sangat luar biasa," kata De la Fuente, dikutip dari Reuters.

Namun, pelatih berusia 65 tahun itu menegaskan Spanyol belum menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Baca Juga:

"Masih ada ruang untuk perbaikan. Mungkin Anda berpikir sudah melihat versi terbaik kami, tetapi tim ini belum mencapai kapasitas maksimalnya. Masih ada yang harus dilakukan," ujarnya.

De la Fuente meminta para pemainnya menjadikan kemenangan atas Austria sebagai modal, bukan sebagai alasan untuk terlena.

Spanyol dipastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria. Spanyol sudah ditunggu Portugal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI