De la Fuente Redam Euforia Spanyol, Fokus Penuh Hadapi Portugal di 16 Besar

jpnn.com - Pelatih Timnas Spanyol, Luis de la Fuente, langsung mengingatkan anak asuhnya agar tidak larut dalam euforia usai membantai Austria 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Menurutnya, tantangan sesungguhnya baru dimulai karena La Furia Roja sudah ditunggu Portugal di babak 16 besar.

Meski Spanyol tampil dominan dan memastikan tiket ke fase berikutnya tanpa kebobolan, De la Fuente menegaskan kemenangan itu bukan alasan untuk merasa puas.

Ia menilai timnya masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera dibenahi sebelum menghadapi lawan yang kualitasnya jauh lebih tinggi.

"Saya punya banyak alasan untuk bahagia hari ini. Kami menang dengan sangat baik dan citra tim sangat luar biasa," kata De la Fuente, dikutip dari Reuters.

Namun, pelatih berusia 65 tahun itu menegaskan Spanyol belum menunjukkan kemampuan terbaiknya.

"Masih ada ruang untuk perbaikan. Mungkin Anda berpikir sudah melihat versi terbaik kami, tetapi tim ini belum mencapai kapasitas maksimalnya. Masih ada yang harus dilakukan," ujarnya.

De la Fuente meminta para pemainnya menjadikan kemenangan atas Austria sebagai modal, bukan sebagai alasan untuk terlena.