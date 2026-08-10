Dea Annisa Resmi Menikah dengan Mazaki Ahmad
jpnn.com - Kabar bahagia datang dari aktris Dea Annisa atau yang juga dikenal sebagai Dea Imut.
Dea Annisa baru saja menikah dengan aktor Mazaki Achmad.
Kabar bahagia itu turut dibagikan oleh Dea Annisa dan juga sang suami melalui akunnya di Instagram.
Dalam unggahan yang dibagikan, perempuan 30 tahun itu dan sang suami tampak mengenakan busana pengantin bernuansa putih.
Dekorasi pelaminan juga bernuansa senada, yakni serba putih.
Di salah satu foto yang diunggah, Dea Annisa dan Mazaki Ahmad terlihat tersenyum di atas pelaminan.
"From 'next stop' to forever. The day they've been waiting for is here (dari 'perhentian berikutnya' menjadi selamanya. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba)," ujar Dea Annisa melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (10/8).
Adapun akad nikah pasangan selebritas itu digelar pada Minggu (9/8).
Aktris Dea Annisa baru saja menikah dengan aktor Mazaki Achmad pada Minggu (9/8).
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