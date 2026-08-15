Dea Annisa Ungkap Soal Rencana Berbulan Madu
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dea Annisa mengungkapkan rencana bulan madu dengan suaminya, Mazaki Ahmad.
Ada dua negara yang menjadi destinasi pilihan bulan madu pasangan selebritas tersebut.
"Aku sih penginnya antara Korea atau Jepang sebenarnya, dua itu," ujar Dea Annisa di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (14/8).
Dia lantas membeberkan alasannya memilih Korea atau Jepang untuk lokasi berbulan madu.
Dea mengaku dirinya memang menyukai Korea Selatan, sementara Jepang dipilih karena kesukaannya dan sang suami terhadap anime.
Terlebih, keduanya belum pernah mengunjungi Jepang.
"Iya karena aku suka banget (Korea). Tapi kalau Jepang karena kami berdua sama-sama belum pernah ke Jepang. Iya kami suka nonton anime action," tuturnya.
Namun, wanita 30 tahun ini belum mengungkapkan kapan bulan madu itu bakal dilakukan. Saat ini, mereka memilih untuk fokus mencari pundi-pundi rupiah.
Aktris Dea Annisa mengungkapkan rencana bulan madu dengan suaminya, Mazaki Achmad.
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