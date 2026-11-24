Dea Puspita Korban Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, Undangan Pernikahannya Sudah Dicetak
jpnn.com - TANGERANG – Dea Puspita (23), karyawan PT Fonusa Agung Mulia (FAM), hingga Senin (23/11) kemarin belum ditemukan.
Perempuan asal Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, itu diduga menjadi korban insiden kebakaran pabrik PT FAM yang berlokasi di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu (21/11).
Dea Puspita akan melangsungkan pernikahan pada Januari 2027. Kartu undangan pernikahan sudah dicetak.
"Kalau persiapan kami, undangan udah dicetak, udah siap tinggal pelaksanaan. Kira-kira hampir baru 40 persen. Di mana tenda udah kasih DP, terus buat jadwal sudah ditetapkan di 3 Januari 2027," kata Ayah kandung korban, Mahpudin saat ditemui di kediamannya di Solear, Tangerang, Senin.
Dia menjelaskan, hingga kini keluarga besar yang berdomisili di kampung Cibogo, Solear, Kabupaten Tangerang, masih terus menanti informasi dari pihak kepolisian atas proses pencarian korban dengan hasil tes DNA.
"Sampai saat ini kami masih menunggu informasi dari polisi, karena putri saya belum ditemukan," katanya.
Ia menuturkan, kabar kebakaran di tempat putrinya bekerja baru diketahui menjelang waktu magrib di hari kejadian melalui telepon dari calon suaminya yang saat itu mengaku sudah mencari. Namun, belum mendapat informasi dari korban.
Mendengar hal itu, ia bersama istrinya kemudian langsung mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi anggota keluarganya tersebut.
Dea Puspita belum ditemukan pasca-kebakaran pabrik permen PT FAM di Cikande. Sudah mencetak kartu undangan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kampung Baduy Terbakar, Matindas Rumambi Desak Kemensos-BNPB Segera Salurkan Bantuan
- Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, Kapolda Banten: 24 Kantong Jenazah Dievakuasi
- 2 Kendala Utama Pencarian Korban Kebakaran Pabrik Permen FAM Cikande
- Innalillahi, Puluhan Orang Tewas Akibat Kebakaran di PT Fonusa Banten
- Kebakaran Terjadi di Stadion GBLA Menjelang Persib vs Bali United FC
- Kebakaran Pabrik di Cikande, Tim Gabungan Evakuasi 6 Kantong Jenazah