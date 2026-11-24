jpnn.com - TANGERANG – Dea Puspita (23), karyawan PT Fonusa Agung Mulia (FAM), hingga Senin (23/11) kemarin belum ditemukan.

Perempuan asal Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, itu diduga menjadi korban insiden kebakaran pabrik PT FAM yang berlokasi di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu (21/11).

Dea Puspita akan melangsungkan pernikahan pada Januari 2027. Kartu undangan pernikahan sudah dicetak.

"Kalau persiapan kami, undangan udah dicetak, udah siap tinggal pelaksanaan. Kira-kira hampir baru 40 persen. Di mana tenda udah kasih DP, terus buat jadwal sudah ditetapkan di 3 Januari 2027," kata Ayah kandung korban, Mahpudin saat ditemui di kediamannya di Solear, Tangerang, Senin.

Dia menjelaskan, hingga kini keluarga besar yang berdomisili di kampung Cibogo, Solear, Kabupaten Tangerang, masih terus menanti informasi dari pihak kepolisian atas proses pencarian korban dengan hasil tes DNA.

"Sampai saat ini kami masih menunggu informasi dari polisi, karena putri saya belum ditemukan," katanya.

Baca Juga: 2 Kendala Utama Pencarian Korban Kebakaran Pabrik Permen FAM Cikande

Ia menuturkan, kabar kebakaran di tempat putrinya bekerja baru diketahui menjelang waktu magrib di hari kejadian melalui telepon dari calon suaminya yang saat itu mengaku sudah mencari. Namun, belum mendapat informasi dari korban.

Mendengar hal itu, ia bersama istrinya kemudian langsung mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi anggota keluarganya tersebut.