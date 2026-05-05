Dealer Flagship Peugeot Motorcycles Hadir di Cilandak Barat

jpnn.com, JAKARTA - Peugeot Motocycles bekerja sama dengan PT. Permata Otomotif Indonesia, meresmikan dealer flagship berkonsep 3S (Sales, Service, Spare Parts) di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Diler yang berlokasi di Jalan Banjarsari I itu menjadi titik awal ekspansi baru Peugeot Motocycles di pasar tanah air.

Peresmian dihadiri langsung oleh jajaran petinggi global sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia dipandang sebagai pasar strategis di Asia Tenggara.

CEO Peugeot Motocycles Group, Laurent Lilti, menegaskan pentingnya Indonesia dalam peta pertumbuhan perusahaan.

Hal senada disampaikan Director APAC, Judah Sangaran, yang menyebut kehadiran diler baru sebagai langkah awal memperluas jaringan distribusi di kawasan Asia Pasifik.

Mengusung konsep layanan terpadu, diler menghadirkan showroom modern, fasilitas servis lengkap, hingga ketersediaan suku cadang dalam satu lokasi.

Di lini produk, Peugeot menampilkan andalan seperti Django Classic dengan warna baru, serta varian yang cukup dinanti, Django Café Racer.

Tak hanya itu, perusahaan juga memberi sinyal akan menghadirkan model anyar yang rencananya meluncur dalam ajang Jakarta Fair 2026.