Dealer Mobil Honda di Jakarta Selatan Tutup, Penjualan Juga Anjlok, Aduh
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Dealer mobil Honda kembali menutup opersionalnya beberapa waktu terkahir.
Kini, giliran dealer Honda mobil yang berada di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan harus mengentikan layanannya.
"Kami Honda Pondok Pinang, pamit undur diri. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaannya terhadap kami,” tulis @Hondaponpin, beberapa waktu yang lalu.
Antara pun telah mencoba mengonfirmasi pihak Honda Prospect Motor (HPM) sebagai agen pemegang merek (APM) untuk menanyakan penyebab tutupnya dealer mereka.
Akan tetapi, pihak HPM belum membuka suara terkait tutupnya diler Honda tersebut.
Fenomena tutupnya dealer Honda memang bukan sebuah hal yang baru.
Terlihat, beberapa diler jenama Honda telah banyak yang memilih untuk beralih ke logo lain dan kebanyakan beralih ke logo jenama-jenama asal China.
Jika menelisik ke belakang, sudah terdapat beberapa diler Honda yang lebih dahulu mengalihkan ruang pamer itu untuk jenama lain seperti yang dilakukan oleh diler Honda Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Honda Jemursari, Surabaya, Jawa Timur.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
