Dean James Akhirnya Bikin Gol untuk Timnas Indonesia, Momen Ini Sulit Dilupakan

jpnn.com - Dean James akhirnya mendapatkan momen yang selama ini dinantikan bersama Timnas Indonesia. Gol perdananya untuk Skuad Garuda tercipta di final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Tailan.

Tampil sebagai pemain pengganti, Dean James langsung memberikan dampak ketika dipercaya masuk ke lapangan.

Bek sayap kelahiran Belanda itu sukses mencatatkan namanya di papan skor pada babak kedua sekaligus membawa Indonesia unggul 1-0.

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Bagi James, gol tersebut terasa semakin istimewa karena lahir dalam pertandingan final dan di hadapan suporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026).

Pemain Go Ahead Eagles itu pun mengungkapkan perasaannya setelah mencetak gol pertama untuk Timnas Indonesia.

"Rasanya luar biasa bisa mencetak gol pertama saya untuk Indonesia di kompetisi ini, terutama di final. Saya sangat senang akhirnya kami memenangkan pertandingan," ujar Dean James dikutip dari FIFA.

Gol James belum membuat pertandingan berakhir mudah bagi Indonesia. Laga justru berubah menjadi drama setelah kedua tim saling mengejar hingga skor 2-2 bertahan sampai 120 menit.

Penentuan juara akhirnya harus dilakukan melalui adu penalti. Indonesia menang 4-2 untuk memastikan trofi FIFA ASEAN Cup 2026.