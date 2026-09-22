Dean James Antusias Kembali ke Timnas Indonesia, Ada Satu Keinginan yang Diungkap

jpnn.com - Ada satu hal yang ingin diwujudkan Dean James setelah kembali mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia.

Keinginan tersebut muncul setelah bek Go Ahead Eagles itu kembali masuk dalam daftar Skuad Garuda untuk FIFA ASEAN Cup 2026.

Kesempatan ini terasa spesial karena Dean sebelumnya harus melewatkan dua agenda pemanggilan terakhir.

"Setelah dua pemanggilan sebelumnya harus saya lewatkan, rasanya menyenangkan akhirnya bisa kembali bergabung dan menjalankan tugas untuk negara," ucapnya.

Ada Target yang Ingin Dibawa Pulang

Dean James mengaku memiliki motivasi berlipat ketika kembali mengenakan seragam Garuda di dada.

Dia ingin menikmati setiap momen sekaligus membantu Timnas Indonesia mengejar prestasi di FIFA Asean Cup 2026.

"Membela Indonesia selalu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya. Saya merasa bangga bisa bermain untuk masyarakat Indonesia dan tentu ingin memberikan yang terbaik," tambahnya.

"Kalau kami bisa mengakhiri turnamen dengan membawa pulang trofi, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berarti."