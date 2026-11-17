jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Polda Metro Jaya masih menunggu konfirmasi jadwal kehadiran mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri (FB) guna menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Senin.

Budi juga memastikan pihaknya akan segera menyampaikan informasi kepada publik apabila kesepakatan jadwal pemeriksaan antara penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan kuasa hukum Firli telah tercapai.

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Terkait alasan ketidakhadiran Firli pada panggilan penyidik sebelumnya, Budi mengaku belum dapat memastikannya dan menyarankan agar hal tersebut dapat dikonfirmasi langsung kepada kuasa hukum yang bersangkutan.

Budi mengungkapkan bahwa kehadiran Firli sangat diperlukan untuk melengkapi petunjuk jaksa penuntut umum (P19) dalam berkas perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Memang beberapa waktu ada kendala terkait pemenuhan berkas perkara yang P19 oleh kejaksaan. Setelah dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimsus dan dikirim kembali, maka untuk pemenuhan berkas perkara tersebut perlu kehadiran saudara FB," ucap Budi. (ant/jpnn)