Dearly Djoshua Bongkar Kelakuan Buruk Ari Lasso, Oh Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan antara Ari Lasso dan mantan kekasihnya, Dearly Djoshua, kembali memanas.

Dearly mengungkap sederet keluhan melalui unggahan Instagram, membuka babak baru konflik usai hubungan mereka kandas.

Menurut pengakuan Dearly, Ari meminta agar seluruh foto kebersamaan mereka—terutama yang diambil saat berlibur di Bali—dihapus dari akun media sosialnya.

Tidak berhenti di situ, dia juga mengklaim bahwa Ari Lasso meminta seluruh hadiah pemberiannya untuk dikembalikan.

“Semua uang, barang-barang hadiah dari kamu sampai buku yang kamu kasih tahun 2020 kamu minta kembaliin,” ujar Dearly, Minggu (11/1).

Dearly juga menyinggung sikap Ari yang menurutnya berubah-ubah dan kerap menyerangnya dengan kata-kata tidak menyenangkan.

Baca Juga: Ade Tya Ungkap Percakapan Ari Lasso Hingga Muncul Perseteruan dengan Dearly Djoshua

“Kemarin-kemarin koar-koar sebut saya perempuan jalang, cewek matre, dan lain-lain. Sekarang semua sudah diterima diam saja,” tegasnya.

Dia mengaku bingung mengapa setelah putus, muncul lagi tuntutan baru darinya.