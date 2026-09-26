Debat Muktamar

jpnn.com - Inilah orang yang paling dicari –dan mungkin dimaki-maki– oleh mereka yang terpilih sebagai pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang baru: Gus Lilur. Nama lengkapnya Gus Haji Raden Muhammad Khalilur Abdullah Sahlawiy.

Gus Lilur viral. Wawancaranya di berbagai video beredar luas: bagaimana uang bermiliar-miliar beredar di Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang akhir bulan lalu.

Gus Lilur saat menghadiri Muktamar NU beberapa waktu lalu.--

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Banyak yang memberi tahu saya bahwa ia itu sebenarnya bukan warga NU –apalagi kader. Ada juga yang menilai ia itu orang yang sakit hati karena ingin mengelola tambang batu bara NU.

Saya pun penasaran: siapa Gus Lilur sebenarnya. Mengapa ia sampai hati mengungkapkan aib sebesar itu –tanpa menunggu fakta hukum. Mengapa ia, di setiap tampilan video selalu pakai kopiah hitam –seperti umumnya orang NU.

Lalu saya hubungi Gus Lilur, Kamis malam kemarin dulu.

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"Gus, apakah kita pernah bertemu?"

"Lho kan sudah sering," katanya.