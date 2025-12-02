Debitur Binaan bank bjb Masuk 12 Finalis Wirausaha Inspiratif 2025

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb terus konsisten dalam memperkuat sektor kewirausahaan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Apresiasi Wirausaha Inspiratif 2025 yang digelar di Jakarta.

Acara ini menjadi puncak rangkaian kurasi pelaku usaha yang berlangsung sejak 7 November hingga 25 November 2025, dan menghadirkan ruang penting bagi UMKM untuk menunjukkan keberhasilan mereka dalam memanfaatkan pembiayaan secara optimal.

Kegiatan Apresiasi Wirausaha Inspiratif 2025 diselenggarakan sebagai ajang seremonial penghargaan bagi pelaku usaha yang mampu menciptakan dampak sosial-ekonomi melalui pemanfaatan pembiayaan.

Apresiasi ini mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha inspiratif yang terus berinovasi dan menularkan semangat pertumbuhan berkelanjutan.

Dalam acara tersebut, Kementerian UMKM memberikan penghargaan kategori Mitra Kolaborator Pembiayaan kepada bank bjb, yang diwakili oleh Direktur Korporasi & UMKM, Bapak Mulyana.

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas konsistensi bank bjb dalam mendukung pembiayaan pelaku UMKM secara berkelanjutan, sekaligus menjadi dorongan untuk terus memperkuat kontribusi dalam meningkatkan rasio wirausaha nasional sebesar 3,6% pada 2025 dan 8% pada 2045.

Acara ini diikuti oleh 400 pelaku wirausaha dari berbagai sektor, termasuk lima debitur binaan bank bjb yang direkomendasikan langsung untuk mengikuti proses kurasi. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata peran aktif bank bjb dalam membuka akses kesempatan bagi UMKM untuk berkembang di tingkat nasional.

Lima debitur binaan tersebut adalah Vanya Ilva Barlian dengan Kervan Gelato, Jaenuri Purbowo dengan RM Tepi Sungai, Umardani Triharja dari PT Limas Inti Makmur, Yose Andi Komara dari CV Kiwari Bamboe, dan Martina dari CV Graha Bangun Agroteknologi. Seluruhnya merupakan pelaku usaha yang telah memanfaatkan pembiayaan bank bjb untuk mengembangkan kapasitas bisnisnya.