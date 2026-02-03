Debt Collector Berulah di Cengkareng, Polisi Buru Pelaku

jpnn.com, JAKARTA - Polisi memburu empat penagih utang atau debt collector yang diduga berusaha merampas sepeda motor warga di Jalan Utama 8, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Senin.

Kendati motor korban tidak berhasil dirampas pelaku, polisi tetap melakukan pengejaran.

"Sudah dicek langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) tadi bersama pelapor juga," kata Kanit Reskrim Polsek Cengkareng Iptu Aang Kaharudin.

Aang menyampaikan korban telah memutuskan untuk tidak membuat Laporan Polisi (LP) secara resmi lantaran kendaraannya tidak jadi disita.

"Motor tidak jadi diambil, sekarang masih dilakukan penyelidikan. Pelapor tidak membuat LP karena tidak mau," ujar Aang.

Meski demikian, Aang menyebutkan polisi langsung menyisir lokasi untuk mencari keberadaan para pelaku yang wajahnya sempat terekam kamera.

"Selanjutnya tadi kami sudah melakukan pencarian terhadap diduga matel (mata elang/penagih utang) yang ada di video, namun belum ketemu," kata dia.

Aang memastikan bahwa insiden ini menjadi atensi untuk memperketat pengawasan demi mencegah aksi premanisme tersebut. Salah satunya, pencarian melalui patroli rutin yang digelar setiap hari.