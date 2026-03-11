Debt Collector Diduga Keroyok Pria di Pasirluyu Bandung, Korban Luka Sobek di Kepala

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria berinisial A (32 tahun) menjadi korban pengeroyokan oleh debt collector di Jalan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Video yang memperlihatkan kondisi korban tersebar di media sosial.

Dalam unggahan @manangsoebeti_official, terlihat korban terbaring sambil memegang kepala dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Diduga terdapat luka pada kepala korban. Beberapa warga tampak berada di sekitar TKP.

Narasi dalam video tersebut menyebutkan bahwa korban mulanya tengah melaju di Jalan Pasirluyu menaiki sepeda motor. Tiba-tiba sekelompok orang yang diduga debt collector menghadangnya.

Mereka sempat bersitegang. AA yang merasa terpojok kemudian memilih untuk pergi. Namun orang-orang tersebut mengejarnya dan meneriaki korban dengan sebutan maling.

"Korban terjatuh dan dikeroyok di tempat, yang mengakibatkan luka sobek di kepala," tulis pengunggah video.

Disebutkan juga bahwa kejadian tersebut tengah ditangani oleh Polsek Regol. Video itu kini telah ditonton oleh 400 ribu lebih warganet dan mendapat ribuan komentar.

Dikonfirmasi terpisah, Polsek Regol tengah menyelidiki kasus dugaan pengeroyokan yang dialami A. Kepolisian masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi.