Debt Collector Diduga Keroyok Pria di Pasirluyu Bandung, Korban Luka Sobek di Kepala
jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria berinisial A (32 tahun) menjadi korban pengeroyokan oleh debt collector di Jalan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung.
Video yang memperlihatkan kondisi korban tersebar di media sosial.
Dalam unggahan @manangsoebeti_official, terlihat korban terbaring sambil memegang kepala dan menunjukkan ekspresi kesakitan. Diduga terdapat luka pada kepala korban. Beberapa warga tampak berada di sekitar TKP.
Narasi dalam video tersebut menyebutkan bahwa korban mulanya tengah melaju di Jalan Pasirluyu menaiki sepeda motor. Tiba-tiba sekelompok orang yang diduga debt collector menghadangnya.
Mereka sempat bersitegang. AA yang merasa terpojok kemudian memilih untuk pergi. Namun orang-orang tersebut mengejarnya dan meneriaki korban dengan sebutan maling.
"Korban terjatuh dan dikeroyok di tempat, yang mengakibatkan luka sobek di kepala," tulis pengunggah video.
Disebutkan juga bahwa kejadian tersebut tengah ditangani oleh Polsek Regol. Video itu kini telah ditonton oleh 400 ribu lebih warganet dan mendapat ribuan komentar.
Dikonfirmasi terpisah, Polsek Regol tengah menyelidiki kasus dugaan pengeroyokan yang dialami A. Kepolisian masih mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi.
Seorang pria di Bandung diduga dikeroyok debt collector di Jalan Pasirluyu. Korban mengalami luka di kepala.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 9 Kg Ganja Diamankan di Bojong Koneng, Polisi Ungkap Modus Pelaku
- Curhat PPPK Paruh Waktu Kota Bandung, Harap-Harap Cemas Menanti THR
- Kapolsek Kaliwungu dan Anggotanya Dikeroyok Pelaku Tawuran, 2 Orang Ditangkap
- Viral Bocah 8 Tahun di Bandung Diduga Jadi Korban Perundungan Saat Salat Tarawih
- Orang Tua Siswa di Bandung Protes Menu MBG Ramadan, Begini Reaksi BGN
- Trademark Market Bandung Dibuka, Surga Belanja Fesyen Lokal Menjelang Lebaran