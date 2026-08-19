Debut Akting Lewat Paket Santet, Fiki Naki Ungkap Tantangan Tersulit

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Fiki Naki kini menapaki babak baru dalam kariernya, yakni menjajal dunia akting lewat film 'Paket Santet'.

Dia lantas mengungkapkan perbedaannya sebagai kreator konten dengan berakting.

Fiki Naki mengatakan bahwa saat membuat konten YouTube, dirinya tidak menyiapkan skrip khusus.

Interaksinya dengan orang-orang dalam kontennya pun terjadi secara natural, tanpa ada persiapan topik khusus sebelumnya. Namun, lain halnya ketika berakting.

"Sangat-sangat beda dengan film gitu kan, semuanya sudah ada scriptnya, ada director yang ngarahin kayak begitu kan. Jadi benar-benar tantangannya tuh ya selama syuting, kayak begitu," kata Fiki Naki di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Pria berusia 26 tahun itu mengungkapkan bahwa salah satu tantangannya saat berakting ketika dirinya harus melakukan adegan yang membutuhkan imajinasi tinggi.

"Yang paling susah itu apa ya? Akting ketika kita tuh kayak menganggap apa imajinasi lah begitu ya, kayak mungkin di trailer juga ada ketika ada tawon yang masuk ke dalam matanya Firza. Itu aku kayak, 'Mana ada tawon masuk terus kayak begini-begini', itu aku enggak bisa membayangkannya," ucap Fiki Naki.

Meski merupakan pengalaman pertamanya dalam berakting, Fiki Naki mengaku tidak pernah ikut kelas akting sebelumnya.