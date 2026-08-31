Debut Alexander Jeremejeff di Persija Jakarta Berbuah Dua Gol, Pesannya Belum Selesai

jpnn.com - Alexander Jeremejeff langsung memberi alasan bagi Persija Jakarta untuk menaruh ekspektasi tinggi kepadanya.

Baru menjalani penampilan perdana, striker asal Swedia itu sudah mencetak dua gol.

Jeremejeff tampil ketika Persija menghadapi Brisbane Roar dalam agenda Rise For Glory! Persija Team Launch and Friendly Match di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (29/8/2026).

Alexander Jeremejeff Langsung Beri Dampak

Persija tampil dominan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 4-0. Dua dari empat gol Macan Kemayoran lahir dari kaki Jeremejeff.

Adapun dua gol lainnya dibukukan oleh Kerim Memija serta bunuh diri pemain Brisbane Roar Dean Bouzanis.

Performa tersebut menjadi modal awal yang menjanjikan bagi Jeremejeff sebelum Persija menjalani kompetisi resmi Super League 2026/27.

"Terima kasih. Saya pikir kami bermain sangat baik. Ini adalah pertandingan persiapan terakhir. Fokus yang sangat baik. Saya sangat senang berada di sini dan saya juga sangat menantikan musim ini," ucapnya.

Dua Gol Jadi Awal

Dua gol dalam laga perdana membuat Jeremejeff langsung mencuri perhatian.