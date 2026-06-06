Debut Bersama Timnas Indonesia, Mathew Baker Tak Kuasa Menyembunyikan Emosi

jpnn.com - Mathew Baker mengaku sulit menggambarkan perasaannya setelah menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior.

Bek berusia 17 tahun itu menyebut momen pertamanya mengenakan seragam Garuda di level senior sebagai pengalaman luar biasa.

Debut yang telah lama diimpikannya itu terjadi saat Timnas Indonesia menaklukkan Oman 3-0 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/6/2026).

Baker masuk menggantikan Rizky Ridho pada menit ke-80 dan langsung mencatatkan sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil bersama tim senior Indonesia.

"Perasaan ketika masuk sebagai pemain pengganti hari ini (kemarin, red) benar-benar tidak bisa digambarkan. Sampai sekarang saya bahkan masih mencoba mencerna semuanya," ujar Baker.

Kemenangan Indonesia diraih lewat gol Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen. Emil Audero juga tampil gemilang dengan menggagalkan tendangan penalti Oman.

Meski hanya bermain beberapa menit, Baker mengaku sangat terkesan dengan kualitas yang dimiliki skuad Timnas Indonesia. Menurutnya, atmosfer dan standar yang ada di dalam tim membuatnya banyak belajar sejak hari pertama bergabung.

"Level tim ini luar biasa. Sejak saya bergabung, kualitas latihan yang mereka jalani sangat mengagumkan dan saya belajar banyak hanya dalam beberapa hari bersama mereka," katanya.