Debut Cemerlang Bersama Persib, Sandy Walsh Dipuji Igor Tolic

jpnn.com - BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic memberikan pujian atas performa positif Sandy Walsh pada pertandingan AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 melawan Viettel FC.

"Kami tahu siapa yang kami miliki dalam tim ini. Kami tahu, kami memiliki pemain yang luar biasa," kata Igor Tolic di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/10).

Sandy masuk line-up susunan Igor Tolic. Lebih spesial lagi, itu merupakan laga perdana pesepak bola keturunan Belgia itu sejak direkrut Persib di awal musim ini.

Sandy hampir 10 pekan absen. Dia didera cedera setelah membela Timnas Indonesia pada Juli lalu.

Igor Tolic mengaku tak mempermasalahkan lamanya waktu pemulihan Sandy. Sebab, dia meyakini kualitas Sandy yang dapat memberikan peran besar bagi klub.

"Sejauh ini dengan pramusim seperti itu, beberapa pemain tidak pada level kebugaran (terbaiknya), tetapi cukup sehat untuk memiliki peran yang besar di tim," kata Igor.

Dia pun pun tak meragukan kualitas skill individu pemainnya. Oleh karena itu, Igor meyakini bahwa Sandy bisa segera beradaptasi pascapemulihan.

"Saya pikir, jika kami berhasil menjaga semuanya tetap sehat maka kualitasnya bukanlah pertanyaan, dan tim akan menjadi luar biasa," ujarnya.