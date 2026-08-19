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Debut di Bali United Diwarnai Blunder, Jay Herdman Ungkap Penyesalan

Debut di Bali United Diwarnai Blunder, Jay Herdman Ungkap Penyesalan
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Jay Herdman menjalani debutnya bersama Bali United pada laga Dewata Challenge Series 2026 kontra Persib Bandung, Selasa (18/8/2026) malam. Foto: dokumen Media Bali United

jpnn.com - Jay Herdman langsung merasakan debutnya baru beberapa jam setelah diperkenalkan sebagai pemain Bali United. Dia mengaku kecewa debutnya diwarnai aksi blunder.

Gelandang berusia 22 tahun itu menjalani debutnya pada laga Dewata Challenge Series 2026 kontra Persib Bandung, Selasa (18/8/2026) malam.

Masuk pada menit ke-79 menggantikan Remco Balk, Jay belum sempat menunjukkan banyak aksinya ketika sebuah kesalahan fatal terjadi menjelang pertandingan berakhir.

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Pada menit ke-87, bola hasil sepakannya jatuh ke kaki Balsa Sekulic. 

Kesempatan tersebut dimanfaatkan pemain Persib untuk mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2.

Situasi semakin berat bagi Jay karena tiga menit berselang, Gabriel Mutombo mencetak gol kemenangan Persib melalui sundulan. 

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Bali United pun harus menerima kekalahan setelah sempat berada dalam posisi unggul.

Raut kecewa langsung terpancar dari wajah Jay. Bahkan, ketika Balsa mencetak gol, sejumlah pemain Bali United terlihat menghampiri dan menenangkan pemain anyar tersebut.

Debut Jay Herdman bersama Bali United dinodai dengan aksi blunder. Jay mengaku kecewa.

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