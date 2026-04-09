Debut di GIICOMVEC 2026, JAC Memperkenalkan 3 Kendaraan Niaga Listrik

Tiga kendaraan niaga listrik besutan JAC Motors debut di GIICOMVEC 2026. Foto: jac

jpnn.com, JAKARTA - Serius di pasar Indonesia, JAC Motors hadir di ajang GIICOMVEC 2026, dengan membawa lini kendaraan komersial listrik, mulai dari truk hingga double cabin (dcab).

Tiga model kendaraan niaga ramah lingkungan diperkenalkan ke hadapan publik, yakni Trekker T9 EV, UrbanMover N90 EV, dan MetroMover N35.

Ketiganya dirancang untuk menjawab kebutuhan sektor usaha yang makin mengarah pada efisiensi dan keberlanjutan.

Chief Operating Officer Indomobil JAC, Reggie Kurnia, menyebut partisipasi itu sebagai langkah awal memperkenalkan alternatif kendaraan niaga listrik yang lebih ekonomis dalam operasional sekaligus ramah lingkungan.

"Pasar Indonesia memiliki potensi besar untuk adopsi kendaraan komersial berbasis listrik," kata Reggie di Jakarta, Kamis (9/4).

Sorotan utama mengarah ke Trekker T9 EV, sebuah double cabin listrik 4x4 yang mengusung sistem dual motor.

Kendaraan dirancang untuk medan beragam, dengan baterai 88,02 kWh yang mampu menempuh jarak hingga 344,5 km.

Fitur Vehicle-to-Load (V2L) juga memungkinkan mobil menjadi sumber daya listrik portabel di lapangan.

