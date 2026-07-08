Debut di IndoBuildTech 2026, Coway Indonesia Perkenalkan Inovasi Terbaru

jpnn.com, BSD CITY - PT Coway International Indonesia untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam IndoBuildTech (IBT) 2026, pameran bahan bangunan, arsitektur, dan interior terbesar di Indonesia yang berlangsung pada 8-12 Juli 2026 di ICE BSD City.

Melalui partisipasi perdana itu, Coway sebagai perusahaan pemurni air dan udara nomor satu Korea Selatan, yang dikenal sebagai salah satu penyedia solusi home wellness terkemuka, memperkenalkan berbagai lini teknologi dan inovasinya, termasuk produk terbaru yang akan tampil untuk pertama kalinya di hadapan publik.

Coway menghadirkan berbagai inovasi produk yang mengintegrasikan solusi air dan udara untuk mendukung gaya hidup yang lebih sehat sekaligus menjawab meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kualitas lingkungan di dalam hunian.

Sorotan utama pada pameran itu yakni penampilan perdana dari Slim Stand, pemurni air standing terbaru dari Coway yang mengusung desain modern dan elegan, dirancang untuk menghadirkan tampilan yang ramping namun tetap fungsional sehingga dapat menyatu secara estetik dengan berbagai konsep interior hunian masa kini.

Seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kualitas air minum dan udara di dalam ruangan, konsep healthy home kini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menciptakan hunian yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga.

Melalui partisipasi perdananya di IndoBuildTech 2026, Coway ingin memperkenalkan berbagai solusi yang dirancang untuk membantu masyarakat menikmati kualitas hidup yang lebih baik melalui teknologi yang inovatif dan terpercaya.

Jake Lee, Vice President Director Coway Indonesia mengatakan partisipasi perdana di IndoBuildTech 2026 merupakan langkah penting bagi Coway untuk semakin dekat dengan masyarakat Indonesia.

Melalui pameran ini, pihaknya ingin memperkenalkan rangkaian solusi air dan udara yang kami miliki, termasuk Slim Stand yang untuk pertama kalinya tampil di hadapan publik, sekaligus menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat membantu menciptakan hunian yang lebih sehat, nyaman, dan berkualitas bagi keluarga Indonesia.