Debut di Tailan, Series Badminton Boys Garapan Gandhi Fernando Cetak Prestasi Ini

jpnn.com, JAKARTA - Serial Tailan berjudul Badminton Boys yang ditulis dan disutradarai Gandhi Fernando menduduki peringkat pertama dalam iQIYI Shorts Global Ranking.

Pencapaian tersebut terlihat dalam daftar peringkat kategori Shorts untuk wilayah Worldwide di platform iQIYI. Badminton Boys bahkan mendapat label Worldwide No. 1 pada halaman resminya.

Pencapaian itu terasa istimewa bagi Gandhi, mengingat proyek tersebut merupakan debutnya sebagai sutradara serial di luar negeri.

Gandhi mengaku tidak pernah membayangkan karya debutnya di Thailand bisa langsung meraih pencapaian tersebut.

"Jujur, saya enggak pernah menyangka debut saya sebagai sutradara di Thailand bisa langsung menempati posisi nomor satu di ranking global iQIYI Shorts. Empat tahun lalu saya mulai belajar bahasa Thailand dari nol, dan sekarang karya yang saya tulis dan sutradarai bisa ditonton secara internasional," ujar Gandhi Fernando dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Namun, menurutnya, pencapaian itu bukan sekadar persoalan posisi di tangga peringkat, melainkan juga pembuktian bahwa sineas Indonesia memiliki kesempatan untuk berkarya dan bersaing di industri hiburan negara lain.

"Buat saya ini bukan cuma soal ranking, tapi pembuktian bahwa sineas Indonesia juga bisa berkarya dan bersaing di industri hiburan negara lain," kata Gandhi.

Perjalanan Gandhi untuk meniti karier di Thailand tidak berlangsung singkat. Ia bahkan harus mempelajari bahasa Thailand selama kurang lebih empat tahun sebagai salah satu langkah untuk membuka peluang berkarya di industri hiburan Negeri Gajah Putih tersebut.