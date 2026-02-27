menu
Debut Disorot, Maarten Paes Kirim Pesan Tegas dari Bawah Mistar Ajax Amsterdam

Debut Disorot, Maarten Paes Kirim Pesan Tegas dari Bawah Mistar Ajax Amsterdam

Debut Disorot, Maarten Paes Kirim Pesan Tegas dari Bawah Mistar Ajax Amsterdam
Maarten Paes diperkenalkan sebagai pemain baru Ajax Amsterdam. Foto: Ajax.nl.

jpnn.com - Sorotan mengarah ke Maarten Paes setelah menjalani laga perdananya bersama Ajax Amsterdam.

Penjaga gawang Timnas Indonesia itu tampil pada pertandingan kontra NEC Nijmegen, Minggu (22/2/2026), yang berakhir imbang 1-1.

Meski Ajax gagal mengamankan tiga poin, Paes mencuri perhatian berkat performa solid di bawah mistar.

Tercatat, kiper berusia 27 tahun itu melakukan tujuh penyelamatan krusial yang menjaga timnya terhindar dari kekalahan.

Di tengah sorotan tersebut, Paes menegaskan komitmennya untuk membela Ajax sepenuh hati, terlepas dari status atau posisi yang akan dia dapatkan di dalam tim.

Baginya, kepentingan klub selalu berada di atas ambisi pribadi.

"Kepentingan klub selalu berada di atas ambisi pribadi."

"Membela Ajax jauh lebih utama daripada mengejar posisi atau kepentingan diri sendiri," ucap Paes dilansir Voetbal Primeur.

