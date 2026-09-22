Debut Film Horor Lewat The Doll Ghawiah, Laura Moane Mengaku Ketagihan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Laura Moane untuk kali pertama membintangi film horor lewat The Doll Ghawiah.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai Nala, anak bungsu dari Arya (Darius Sinathrya) dan Evi (Titi Kamal).

"Di sini aku berperan sebagai Nala, jadi anaknya Om Darius dan Tante Titi. Dan aku jadi anak yang paling muda, soalnya Kak Aisyah jadi kakak aku. Aku yang pertama kali interact sama Ghawiah," kata Laura Moane di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Meski baru kali pertama membintangi film horor, perempuan kelahiran 17 Juli 2006 itu justru merasa seru dan antusias.

Alasannya, pemain dan kru yang supportif selama proses syuting. Selain itu, Laura Moane merasa banyak hal yang baru baginya.

"Terus karena ini juga film horor pertama aku, jadi aku banyak tanya, tanya sama sutradara. Apalagi ada scene action, ini juga pertama kali aku main film dengan scene action pakai sling yang lompat-lompat, terbang-terbang, kesurupan. Jadi, seru saja begitu," ucapnya.

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Alih-alih merasa kapok, Laura Moane kini justru ketagihan untuk kembali bermain dalam film horor.

"Aku dulu tuh enggak mau horor, karena aku penakut orangnya, tapi after ini sih, aku pengin lagi," tambahnya.