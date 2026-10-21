Debut Guntur Tak Berbuah Manis, PSIM Kian Terjerembap dalam Krisis

jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Debut Guntur Cahyo Utomo sebagai karteker PSIM Yogyakarta berakhir pahit.

Menggantikan Jean-Paul van Gastel, Guntur gagal membawa Laskar Mataram bangkit.

PSIM menelan kekalahan 0-1 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10) malam.

Gol Moussa Sidibe pada menit ke-59 memastikan kekalahan kelima beruntun PSIM musim ini.

"Pada 20 menit pertama, kami bisa main dengan bagus. Game plan berjalan. Namun, kemudian dapat kartu merah. Setelah itu, kami masih menunjukkan bahwa pemain mau berjuang. Itulah sepak bola. Kesalahan minor menghadirkan hasil yang berbeda," ujar Guntur.

Dia menegaskan PSIM harus segera berbenah. Waktu persiapan yang hanya empat hari menjadi tantangan berikutnya sebelum menghadapi Isenmulang Kalteng FC pada Sabtu (24/10).

"Kami tidak punya waktu untuk bersedih, harus mengakhiri situasi yang tidak baik ini di laga-laga berikutnya," katanya.

Guntur juga berjanji meningkatkan persiapan tim dan menjaga semangat juang pemain. Dia berharap kemenangan segera datang untuk mengakhiri rentetan hasil buruk PSIM.