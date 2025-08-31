menu
Debut Lewat Lagu Antara Kita, Faith Shallom Cerita Begini
Penyanyi pendatang baru, Faith Shallom di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (29/8) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi pendatang baru, Faith Shallom meramaikan industri musik tanah air lewat singlenya yang berjudul Antara Kita.

Antara Kita merupakan lagu ciptaan Andre Hehanusa yang pernah dipopulerkan Rida Sita Dewi pada tahun 1995.

Faith atau akrab disapa Fay punya alasan tersendiri mengapa memilih lagu Antara Kita sebagai lagu debutnya.

Baca Juga:

"Pertama itu musik bagus, itu musik yang sangat legendaris dan aku ya aku suka banget sama liriknya, sama artinya, sama ceritanya juga, dan aku juga pengin anak anak zaman sekarang juga tahu soal musik ini," ujar Faith Shallom di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (29/8).

"Ini ada musik bagus lho dari very popular composer," sambungnya.

Bagi Fay, debutnya sebagai penyanyi remaja punya arti penting.

Baca Juga:

Terlahir dari keluarga multietnik, dia menyebut lagunya menyatukan keluarga.

"Papa aku Minang Jawa, Mama keturunan Cina Jepang Sulawesi. Jadi, aku tumbuh dari keluarga yang menyatukan banyak budaya. Lagu menjadi alasan untuk kami menikmati kebersamaan keluarga. Dengan musik juga Fay sebagai perempuan ingin terus bersuara menyampaikan tentang banyak hal," tuturnya.

