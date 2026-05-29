Debut Luke Vickery dan Mitchell Baker Tertunda, Jadi Penonton di FIFA Matchday 2026

jpnn.com, JAKARTA - Harapan suporter melihat Luke Vickery dan Mitchell Baker mengenakan seragam Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026 tampaknya harus ditunda.

Dua pemain keturunan yang digadang-gadang menjadi bagian dari era baru skuad Garuda itu belum bisa turun ke lapangan karena proses naturalisasi masih belum rampung.

Staf Khusus Menteri Hukum RI, Noor Korompot, mengungkapkan naturalisasi Vickery dan Baker saat ini hanya menyisakan dua tahapan penting, yakni persetujuan DPR RI dan pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia.

Namun, proses tersebut kemungkinan belum selesai tepat waktu untuk FIFA Matchday bulan depan.

Akibatnya, kedua pemain belum memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

"Sekilas info tentang Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk FIFA Matchday 2026 pada 5 Juni 2026, belum bisa tampil," ungkap Noor Korompot melalui akun resmi di Instagram.

Meski gagal menjalani debut yang dinanti-nantikan, Luke Vickery dan Mitchell Baker berpeluang tetap hadir di Jakarta.

Keduanya disebut kemungkinan besar akan menyaksikan langsung perjuangan Timnas Indonesia dari tribun stadion.