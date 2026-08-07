Debut Main Sinetron Lewat Ternyata Itu Cinta, Betrand Peto Cerita Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto debut akting melalui sinetron terbaru berjudul Ternyata Ini Cinta.

Dia menuturkan bahwa ini merupakan proyek akting pertamanya.

"Sebenarnya sinetron terbaru kan, aku baru pertama kali ambil sinetron dan dikasih kesempatan juga alhamdulillah," ujar Betrand Peto di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (5/8).

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Berbeda dengan tarik suara yang sudah sejak lama digelutinya, menjajal akting tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Onyo, sapaannya.

Tak hanya berakting yang terasa cukup sulit, lokasi syuting yang lumayan jauh juga menjadi tantangan tersendiri.

Adapun lokasi syuting sinetron terbarunya itu berada di Lido, Jawa Barat.

Dia pun harus pulang pergi lokasi syuting dan tempat tinggal.

"Enggak, kalau sudah nyanyi, kan, itu sudah, sudah bidangnya kan jadi gampang. Cuman kalau ini mah susah, susah banget ini. Susah, pulang perginya juga jauh lah. Jauh banget, sampai tempat syuting sudah kempes dengkul jalan," kata Betrand Peto.