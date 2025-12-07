menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Debut Manis Fitrah Maulana di Persib Bandung: Mimpi Sejak Kecil yang Kini Nyata

Debut Manis Fitrah Maulana di Persib Bandung: Mimpi Sejak Kecil yang Kini Nyata

Debut Manis Fitrah Maulana di Persib Bandung: Mimpi Sejak Kecil yang Kini Nyata
Kiper muda Persib, Fitrah Maulana, dalam sesi konferensi pers pascalaga melawan Borneo FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Penjaga gawang berusia 19 tahun Fitrah Maulana mampu menjalankan tugasnya dengan baik saat Persib Bandung menghadapi Borneo FC pada laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pertandingan yang berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persib itu menjadi momen berkesan bagi Fitrah karena merupakan penampilan perdananya dalam laga resmi.

Tangis Haru Warnai Laga Debut

Fitrah mengaku debutnya tersebut berlangsung penuh emosi. Seusai pertandingan, dia bahkan sempat menitikkan air mata dan berpelukan dengan asisten pelatih kiper Persib, I Made Wirawan.

Fitrah mengatakan tampil membela Persib merupakan impian yang telahd ia pupuk sejak kecil.

Kini, impian itu terwujud saat dirinya dipercaya berdiri di bawah mistar dengan mengenakan seragam biru kebanggaan Maung Bandung.

"Rasa terharunya luar biasa karena ini debut pertama saya di Persib. Alhamdulillah saya bisa melewati itu semua dan hasilnya juga sangat baik," kata Fitrah, Minggu (7/12/2025).

Fitrah menuturkan pada menit-menit awal pertandingan dirinya sempat merasakan ketegangan. Hal tersebut turut memengaruhi proses terjadinya gol dari kubu lawan.

Dari Ketegangan Awal hingga Persembahan untuk Keluarga

Pemain dengan tinggi badan 181 sentimeter itu juga mengaku mendapat banyak masukan serta apresiasi dari para seniornya di Persib atas penampilan yang ia tunjukkan pada laga debut tersebut.

Penjaga gawang muda Fitrah Maulana menjalani debut manisnya bersama Persib Bandung. Begini ungkapan perasaannya, ada perasaan haru.

