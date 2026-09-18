Debut Manis Ikhwan Tanamal di ACL 2, Ada Perasaan yang Tak Biasa
jpnn.com, JAKARTA - Tampil di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/2027 menjadi pengalaman berharga bagi pemain muda Persib Bandung, Ikhwan Tanamal.
Dia menjalani debut perdananya di kompetisi Asia, saat Persib melawan FC Seoul di laga perdana Grup E ACL 2.
Dalam pertandingan itu, Maung berhasil menang tipis 1-0 atas wakil Korea Selatan itu.
Pemain kelahiran Maluku itu masuk di babak kedua menggantikan Julio Cesar yang cedera setelah berbenturan dengan kiper FC Seoul.
Kesempatan itu tidak disia-siakan Tanamal untuk menunjukkan kelasnya sebagai winger muda berbahaya.
"Alhamdulillah debut pertama hasil tiga poin pertama di ACL 2. Sangat bangga dan sangat senang. Ya semoga ini jadi pembelajaran yang baik dan bagus agar ke depan bisa lebih meningkat dan bisa membantu Persib di kancah Asia," kata Tanamal, Jumat (18/9).
Dia mengaku sempat gugup saat dipercaya pelatih Igor Tolic untuk main menggantikan Julio.
Namun, perasaan tak nyaman itu hanya sesaat ketika tampil di atas rumput, Tanamal bisa langsung 'nyetel' dengan permainan timnya.
Begini perasaan Ikhwan Tanamal, winger Persib menjalani debut di ACL 2 melawan FC Seoul.
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