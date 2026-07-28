menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Debut Manis Mitchell Baker Bersama Timnas Indonesia Langsung Tuai Decak Kagum

Debut Manis Mitchell Baker Bersama Timnas Indonesia Langsung Tuai Decak Kagum

Debut Manis Mitchell Baker Bersama Timnas Indonesia Langsung Tuai Decak Kagum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Mitchell Baker seusai mencetak gol untuk Timnas Indonesia pada laga ASEAN Championship 2026 melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7). Foto: Facebook/ASEAN United FC

jpnn.com - Penampilan Mitchell Baker pada laga debut bersama Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 menuai banyak decak kagum.

Pesepak bola kelahiran 11 Desember 2006 itu langsung mencetak hattrick saat membawa Timnas Indonesia menang 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026).

Salah satu pemain yang memberikan apresiasi ialah Marc Klok.

Baca Juga:

Gelandang kelahiran 20 April 1993 itu menilai Mitchell Baker memiliki naluri mencetak gol yang luar biasa.

Meski memiliki postur menjulang 196 cm, Baker dinilai mampu tampil tajam di depan gawang lawan.

"Semua tim di dunia punya striker yang bisa mencetak banyak gol. Saya sangat, sangat senang untuk Mitch hari ini."

Baca Juga:

"Ini tiga gol pertamanya, hattrick pertamanya, dan semuanya terjadi di pertandingan perdana," ujar pemilik 22 caps di Timnas Indonesia itu.

Kemenangan atas Kamboja menjadi awal yang manis bagi tim asuhan John Herdman di ASEAN Championship 2026.

Penampilan Mitchell Baker pada laga debut bersama Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 bikin Marc Klok kagum

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI