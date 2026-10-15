Debut Megawati Berakhir Pahit, Hyundai Hillstate Kalah Telak di Tangan Hi-Pass
jpnn.com - Debut Megawati Hangestri Pertiwi bersama Suwon Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 berakhir pahit.
Tim asuhan Kang Sung-hyung itu menyerah 0-3 (17-25, 16-25, 18-25) dari Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Rabu (14/10/2026).
Melansir laporan Naver, Megawati menjadi pendulang poin terbanyak bagi Hyundai Hillstate dengan koleksi 14 poin.
Pemain asal Jember tersebut mencatatkan persentase keberhasilan serangan sebesar 35,90 persen sepanjang pertandingan.
Di kubu Hi-Pass, spiker asal Kamerun Laetitia Moma Bassoko tampil sebagai pencetak poin terbanyak dengan 18 poin. Mami Uchiseto dan Kang So-hui turut menyumbang masing-masing 15 dan 11 poin.
Kekalahan ini membuat Hyundai Hillstate harus menjalani laga penentuan melawan GS Caltex Seoul KIXX untuk menjaga peluang melaju ke babak berikutnya.
Sementara itu, Gimcheon Hi-Pass berada dalam posisi lebih menguntungkan setelah meraih kemenangan 3-1 (25-18, 25-18, 20-25, 25-19) pada pertandingan pertamanya.
Laga terakhir Hyundai Hillstate dijadwalkan berlangsung pada Jumat (17/10) mulai pukul 14.30 WIB.
Debut Megawati Hangestri Pertiwi bersama Suwon Hyundai Hillstate pada ajang KOVO Cup 2026 berakhir pahit, Rabu (14/10)
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