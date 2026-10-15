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Debut Megawati Berakhir Pahit, Hyundai Hillstate Kalah Telak di Tangan Hi-Pass

Debut Megawati Berakhir Pahit, Hyundai Hillstate Kalah Telak di Tangan Hi-Pass
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Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada ajang KOVO Cup 2026 melawan Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Rabu (14/10). Foto: Dokumentasi Naver

jpnn.com - Debut Megawati Hangestri Pertiwi bersama Suwon Hyundai Hillstate di KOVO Cup 2026 berakhir pahit.

Tim asuhan Kang Sung-hyung itu menyerah 0-3 (17-25, 16-25, 18-25) dari Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass di Jinnam Gymnasium, Yeosu, Rabu (14/10/2026).

Melansir laporan Naver, Megawati menjadi pendulang poin terbanyak bagi Hyundai Hillstate dengan koleksi 14 poin.

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Pemain asal Jember tersebut mencatatkan persentase keberhasilan serangan sebesar 35,90 persen sepanjang pertandingan.

Di kubu Hi-Pass, spiker asal Kamerun Laetitia Moma Bassoko tampil sebagai pencetak poin terbanyak dengan 18 poin. Mami Uchiseto dan Kang So-hui turut menyumbang masing-masing 15 dan 11 poin.

Kekalahan ini membuat Hyundai Hillstate harus menjalani laga penentuan melawan GS Caltex Seoul KIXX untuk menjaga peluang melaju ke babak berikutnya.

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Sementara itu, Gimcheon Hi-Pass berada dalam posisi lebih menguntungkan setelah meraih kemenangan 3-1 (25-18, 25-18, 20-25, 25-19) pada pertandingan pertamanya.

Laga terakhir Hyundai Hillstate dijadwalkan berlangsung pada Jumat (17/10) mulai pukul 14.30 WIB.

Debut Megawati Hangestri Pertiwi bersama Suwon Hyundai Hillstate pada ajang KOVO Cup 2026 berakhir pahit, Rabu (14/10)

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