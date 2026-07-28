Debut Peralta Bersama Persib Malam Ini? Begini Kata Pak Haji
jpnn.com - BANDUNG - Winger asing milik Persib Mariano Peralta sudah tiba di Kota Bandung.
Peralta dijemput langsung oleh Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar di Stasiun Woosh Tegalluar, Kabupaten Bandung pada Senin (27/7) malam.
Setibanya di stasiun, sosok pemain terbaik Super League musim lalu itu langsung disambut dengan penuh kehangatan oleh Haji Umuh.
Umuh bahkan tidak berhenti menggenggam tangan Peralta selama perjalanan dari kereta ke area lobi stasiun.
Kepada awak media, Peralta menyatakan, kebahagiaannya bisa bergabung dengan Persib.
Menurutnya, Persib adalah klub yang besar dan suatu kebanggaan bisa mengenakan jersei biru dalam dua musim ke depan.
Meski tampak lelah dari raut wajahnya, Peralta tetap ramah menyapa Bobotoh yang ada di area stasiun.
Dia beberapa kali melempar senyum dan melambaikan tangannya.
Haji Umuh menanggapi pertanyaan atau kemungkinan Mariano Peralta merumput bersama Persib malam ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Begini Gaya Bos Persib Menyambut Mariano Peralta di Stasiun KCIC Tegalluar
- Ini Hal Pertama yang Membuat Mariano Peralta Terkesan di Persib Bandung
- Persib Bandung Sedang di Atas Angin, DPMM FC Datang Membawa Ancaman Serius
- Luke Keet Akhirnya Pulang Kampung, Bhayangkara FC Jadi Pelabuhan Baru
- Piala Presiden 2026: Igor Tolic Akui Persib Bandung Belum Mengenal DPMM FC
- Debut di Persib Bandung, Balsa Sekulic Curhat soal Penyesalan Terbesarnya