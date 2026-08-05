Debut Perdana di Asia Tenggara, Xpeng L03 Meluncur di GIIAS 2026 dengan Teknologi AI

jpnn.com, TANGERANG - Xpeng Indonesia memboyong L03 dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Model terbaru Xpeng yang dirilis di Munich, Jerman menjadi sorotan utama para pengunjung karea memiliki teknologi pintar.

CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto mengungkapkan pihaknya menunjuk Indonesia menjadi negara pertama di Asia untuk memperkenalkan Xpeng L03.

Dia menuturkan ingin memberikan kesempatan bagi publik untuk melihat pengembangan teknologi kendaraan listrik Xpeng sekaligus menjadi cerminan pentingnya pasar Indonesia dalam strategi global Xpeng.

"Kami bangga karena Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menampilkan Xpeng L03. Hal ini mencerminkan kepercayaan Xpeng Global terhadap pentingnya pasar Indonesia," ujar Djohan.

Xpeng L03 merupakan model global terbaru pabrikan asal Tiongkok itu untuk pertama kalinya diperkenalkan kepada publik di Asia Tenggara melalui Indonesia, hanya berselang singkat setelah peluncuran globalnya di Munich, Jerman.

Kehadiran ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pasar strategis dalam ekspansi internasional Xpeng.

Mengusung konsep Next-Generation AI SUV Coupe, Xpeng L03 dikembangkan di bawah arahan JuanMa Lopez, mantan Chief Exterior Designer Ferrari, dengan filosofi desain Vital Flow yang menghasilkan koefisien hambatan udara hanya 0,228 Cd, menjadikannya salah

satu kendaraan paling aerodinamis di kelasnya.