Debut Perdana Main Film Horor, Tora Sudiro Cerita Tantangannya Main di Janur Ireng
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tora Sudiro debut berakting dalam film horor lewat Jalur Ireng.
Pria 52 tahun tersebut mengaku senang bisa membintangi film tersebut dan menikmati proses syutingnya.
"Saya sejujurnya ini pengalaman pertama saya main horor senang banget sumpah dikasih kesempatan saya enjoy banget," ujar Tora Sudiro di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/12).
Dalam film produksi MD Pictures itu, dia juga harus melakoni adegan laga dan menari.
Suami Mieke Amalia itu lantas mengungkapkan tantangannya melakukan adegan fighting atau laga, serta tari.
"Wah, capek. Beneran deh," kata Tora Sudiro.
Dia mengaku tarian dari daerah Surabaya yang dilakukannya itu cukup mengurus energi.
"Karena narinya nari Surabayaan. Jadi kan kalau Surabaya ternyata, aku pikir, kan, kalau Jawa, kan, luwes begitu, ini kan yang geruntang-geruntung, itu lumayan sih, lumayan menguras tenaga," ucap Tora Sudiro.
Aktor Tora Sudiro debut berakting dalam film horor lewat 'Jalur Ireng'. Dia lantas menceritakan tantangannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Beradu Akting dengan Adik di Film Rajah, Aditya Zoni Cerita Begini
- 10 Tahun Jadi Risa, Prilly Latuconsina Ungkap Alasan Tolak Film Horor Lain
- Tayang 4 Desember, Film RIBA Angkat Kisah Viral Getih Anak
- Cerita Jefan Nathanio Bintangi Film Dukun Magang
- Cerita Randy Martin Soal Pengalamannya Syuting Film Dusun Mayit
- Bintangi Film Pesugihan Sate Gagak, Yoriko Angeline Ungkap Tantangan Terbesarnya