Debut Sergio Castel dan Layvin Kurzawa di Persib Bandung, Sesuai Harapan Bojan Hodak?

Debut Sergio Castel dan Layvin Kurzawa di Persib Bandung, Sesuai Harapan Bojan Hodak?

Debut Sergio Castel dan Layvin Kurzawa di Persib Bandung, Sesuai Harapan Bojan Hodak?
Layvin Kurzawa (jersei biru) menjalani debutnya bersama Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Sergio Castel dan Layvin Kurzawa akhirnya mencatatkan debut bersama Persib Bandung pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Namun, laga perdana dua rekrutan anyar Maung Bandung itu berlangsung kurang ideal setelah Persib takluk dari Ratchaburi FC.

Bertanding di Stadion Ratchaburi, Thailand, Rabu (11/2/2026), laga leg pertama 16 besar ACL 2 itu dimenangi Ratchaburi FC dengan skor 3-0.

Baca Juga:

Castel dan Kurzawa baru dimainkan pada babak kedua untuk menambah energi permainan tim.

Pelatih Persib Bojan Hodak menilai penampilan perdana kedua pemain tersebut masih berada dalam tahap penyesuaian.

Menurutnya, adaptasi menjadi hal yang tak terhindarkan bagi pemain yang baru bergabung dengan tim.

Baca Juga:

"Keduanya adalah pemain baru. Jadi, tentu saja mereka butuh waktu untuk menyatu dengan pemain lainnya. Itu hal yang normal," ucap Hodak.

Meski hanya bermain kurang dari satu babak, Hodak tetap melihat potensi besar dari Castel maupun Kurzawa.

