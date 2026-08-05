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Debut Singkat Mariano Peralta Bersama Persib Tinggalkan Pesan Besar

Debut Singkat Mariano Peralta Bersama Persib Tinggalkan Pesan Besar
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Mariano Peralata menjalani debut bersama Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Mariano Peralta akhirnya mencicipi atmosfer pertandingan bersama Persib Bandung.

Momen yang telah dinantikannya itu terjadi ketika Maung Bandung menyingkirkan Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026.

Pemain asal Argentina tersebut masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-86 menggantikan Luciano Guaycochea dalam laga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa (4/8/2026).

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Debut Manis Mariano Peralta

Meski hanya bermain dalam waktu singkat, Peralta mengaku menikmati penampilan perdananya. Baginya, kebahagiaan terbesar bukan karena berhasil melakoni debut, melainkan melihat Persib memastikan langkah ke partai final.

"Sangat senang karena saya sudah menantikan momen ini (debut untuk Persib) sejak lama. Namun, saya lebih senang karena tim menang dan kami akan main di final. Ketika sampai final, tentu kami ingin juara," ucapnya.

Tak Ingin Berhenti di Final

Pemain bernomor punggung 10 itu menegaskan pencapaian menuju final belum cukup. Dia berharap bisa membantu Persib mengangkat trofi setelah proses adaptasinya bersama tim makin berjalan baik.

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Peralta juga mengakui kondisinya belum berada di level terbaik. Waktu persiapan yang singkat setelah tiba dari Argentina membuatnya masih membutuhkan beberapa pekan untuk mencapai kebugaran penuh.

"Kondisi saya baik-baik saja. Hari ini (kemarin), saya merasa sudah lebih baik. Namun tentu saja, saya belum bisa bermain selama 90 menit," tambahnya.

Persib Bandung berhasil ke final Piala Presiden 2026. Di balik kemenangan itu, debut Mariano Peralta menyimpan cerita yang menarik.

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