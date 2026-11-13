Debut Solo, Lee Know 'Stray Kids' Segera Rilis Album

jpnn.com, KOREA SELATAN - Personel grup K-pop Stray Kids, Lee Know dikabarkan tengah menyiapkan debut sebagai solois.

Seperti laporan Soompi, Lee Know disebut bakal merilis album solo pada tahun depan.

“Lee Know sedang mempersiapkan album solo dengan tujuan merilisnya pada awal 2027,” ungkap perwakilan JYP Entertainment.

Sebelumnya, Newsen juga melaporkan bahwa Lee Know sedang mengerjakan album solo pertama yang siap rilis awal tahun depan.

Lee Know bahkan dikabarkan telah menyelesaikan pemotretan sampul album serta menjalani sebagian proses syuting video musik pada Oktober 2026 lalu.

Apabila perilisan tersebut terlaksana, Lee Know akan menjadi anggota Stray Kids pertama yang melangsungkan debut solo secara resmi.

Sementara itu, Lee Know juga bersiap untuk menunaikan tugas wajib militer Korea Selatan mulai kuartal pertama 2027.

Penyanyi kelahiran 25 Oktober 1998 itu bakal menjadi anggota Stray Kids pertama yang menjalan tugas wajib militer. (antara/jpnn)