Debut Sutradara Gerald Mamahit, Film Horor 'Songko' Rilis Trailer

jpnn.com, JAKARTA - Film perdana dari Dunia Mencekam Studio bekerjasama dengan Rumah Produksi Santara berjudul 'Songko' siap meramaikan bioskop Indonesia.

Film horor tersebut diangkat dari kisah legenda yang berkembang di masyarakat Sulawesi Utara, khususnya wilayah Minahasa dan Tomohon.

Kekinian, trailer perdana film Songko juga resmi dirilis. Film itu menjadi debut penyutradaraan Gerald Mamahit di layar lebar.

Sebelumnya, dia dikenal sebagai penulis skenario di sejumlah film horor populer.

Melalui film Songko, Gerald tak hanya menghadirkan kisah horor yang menegangkan, tetapi juga mencoba menggali kekayaan cerita rakyat dari Indonesia Timur.

"Songko adalah cerita yang sangat dekat dengan budaya dan legenda masyarakat Minahasa. Kami ingin menghadirkan horor yang terasa autentik, bukan hanya menakutkan secara visual, tetapi juga memiliki akar cerita yang kuat dari tradisi lokal," ujar Gerald Mamahit.

Film itu lahir dari gagasan Rumah Produksi Santara yang melihat besarnya potensi cerita-cerita daerah di Indonesia yang masih jarang diangkat ke layar lebar.

Melalui proyek tersebut, Santara berupaya menggandeng talenta-talenta lokal untuk menceritakan kisah dari daerah mereka sendiri, sehingga cerita yang dihadirkan terasa lebih autentik dan memiliki kedekatan budaya yang kuat.