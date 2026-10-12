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Debut Teco Bersama Semen Padang Berakhir Pahit, Siap Bangkit Saat Lawan PSMS Medan

Debut Teco Bersama Semen Padang Berakhir Pahit, Siap Bangkit Saat Lawan PSMS Medan
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Stefano Cugurra (kanan) saat konferensi pers seusai laga Persikad Depok melawan Semen Padang pada laga lanjutan Championship 2026/27. Foto: Dokumentasi Semen Padang

jpnn.com, JAKARTA - Debut Stefano Cugurra bersama Semen Padang pada Championship 2026/27 berakhir pahit seusai kalah dari Persikad Depok.

Bertandang ke Stadion Pakansari, Minggu (11/10), skuad berjuluk Kabau Sirah itu menyerah dengan skor 1-2.

Stefano Cugurra mengaku bertanggung jawab penuh atas hasil minor tersebut.

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Manajer kelahiran 25 Juli 1974 itu menilai bahwa baru beberapa hari bergabung dengan tim, sehingga masih membutuhkan proses adaptasi.

“Saya baru bergabung dan baru menjalani tiga sesi latihan bersama tim. Menurut saya, sebenarnya tidak ada masalah besar di dalam tim. Masalahnya adalah hasil pertandingan,” ujar pria yang akrab disapa Teco itu.

Pada laga tersebut, Semen Padang sejatinya unggul lebih dahulu melalui Alwi Slamat pada menit ke-39.

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Keunggulan tersebut tidak bertahan hingga akhir seusai Fikri Ardiansyah melalui sundulan pada menit ke-63, dan Jhon Mena (90).

Hasil ini membuat Semen Padang tertahan di posisi keenam kasta kedua sepak bola Indonesia.

Debut Stefano Cugurra bersama Semen Padang pada Championship 2026/27 berakhir pahit seusai kalah dari Persikad Depok, Minggu (11/10)

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