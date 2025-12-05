Debut Timnas Putri Indonesia di SEA Games 2025, Hancur Lebur oleh Thailand
jpnn.com, CHONBURI - Timnas Putri Indonesia hancur lebur di tangan Thailand pada laga pembuka Grup A SEA Games 2025.
Berlaga di Stadion Chonburi, Kamis (4/12), skuad asuhan Akira Higashiyama itu kalah dengan skor 0-8.
Jala gawang Iris de Rouw bobol oleh hattrick Jiraporn Mongkoldee lewat tendangan penalti pada menit ke-50, 52, dan 59.
Adapun gol Thailand lainnya dicetak oleh bunuh diri Gea Yumanda di menit ke-8, Pattaranan Aupachai (21), Silawan Intamee (27), Saowalak Pengngam (44), serta Panita Phorat (55).
Hasil tersebut membuat langkah Timnas Putri Indonesia untuk melangkah ke babak berikutnya makin berat.
Pada laga berikut, Garuda Pertiwi dijadwalkan akan jumpa Singapura pada Minggu (7/12) mendatang.
Timnas Putri Indonesia diharapkan bisa meraih kemenangan untuk memastikan melangkah ke babak berikutnya mendampingi Thailand.
Pada ajang SEA Games 2025, Timnas Putri Indonesia diharapkan bisa meraih medali perunggu.
Timnas Putri Indonesia hancur lebur di tangan Thailand pada laga pembuka Grup A SEA Games 2025, Kamis (4/12)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Indonesia Pede Tempur di SEA Games dengan Komposisi Pemain yang Ada
- Solid Hadapi SEA Games 2025, KOI, KONI dan Kemenpora Dukung Atlet Penuhi Target Medali
- Sepakati Target 80 Medali Emas, Kemenpora Dukung Cabor Raih Hasil Maksimal di SEA Games 2025
- Pelatih Singapura Yakin Libas Timnas Indonesia di SEA Games 2025
- Ranking Dunia Beda Jauh, Timnas Putri Indonesia Siap Uji Kekuatan Thailand
- Misi Besar Aldila Sutjiadi di SEA Games 2025, Bidik Tiga Medali Emas