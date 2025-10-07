menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Event » Deca VA Hunt 2025, Kompetisi Talenta Virtual Assistant Pertama di Indonesia

Deca VA Hunt 2025, Kompetisi Talenta Virtual Assistant Pertama di Indonesia

Deca VA Hunt 2025, Kompetisi Talenta Virtual Assistant Pertama di Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Virtual Assistant. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pionir ekosistem Virtual Assistant (VA) di Indonesia, Virtary resmi meluncurkan Deca VA Hunt 2025, kompetisi pencarian talenta VA pertama di Tanah Air.

Kompetisi tersebut memiliki format gamified reality show yang seru dan penuh tantangan.

Pendiri Virtary, Rieni Santoso, menyebutkan alasan menggelar kompetisi Deca VA Hunt 2025.

Baca Juga:

Menurutnya, Virtual Assistant (VA) merupakan profesi modern yang mendukung perusahaan maupun individu dalam berbagai tugas.

"Profesi ini menjadi semakin populer di tengah tantangan pasar kerja saat ini, " ungkap Rieni Santoso dalam keterangan resmi, Selasa (7/10).

Dengan makin berkembangnya ekosistem kerja online, peran VA menjadi kian penting, baik untuk bisnis lokal maupun global.

Baca Juga:

Apalagi, banyak talenta yang mencari peluang kerja dengan stabilitas dan fleksibilitas, terutama menyusul banyaknya pemutusan hubungan kerja.

Rieni mengatakan, profesi Virtual Assistant hadir sebagai solusi alternatif karier tahan banting karena merupakan posisi sepenuhnya remote.

Kompetisi pencarian talenta Virtual Assistant pertama di Indonesia, hadiah ratusan juta yang diperebutkan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI