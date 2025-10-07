Deca VA Hunt 2025, Kompetisi Talenta Virtual Assistant Pertama di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Pionir ekosistem Virtual Assistant (VA) di Indonesia, Virtary resmi meluncurkan Deca VA Hunt 2025, kompetisi pencarian talenta VA pertama di Tanah Air.
Kompetisi tersebut memiliki format gamified reality show yang seru dan penuh tantangan.
Pendiri Virtary, Rieni Santoso, menyebutkan alasan menggelar kompetisi Deca VA Hunt 2025.
Menurutnya, Virtual Assistant (VA) merupakan profesi modern yang mendukung perusahaan maupun individu dalam berbagai tugas.
"Profesi ini menjadi semakin populer di tengah tantangan pasar kerja saat ini, " ungkap Rieni Santoso dalam keterangan resmi, Selasa (7/10).
Dengan makin berkembangnya ekosistem kerja online, peran VA menjadi kian penting, baik untuk bisnis lokal maupun global.
Apalagi, banyak talenta yang mencari peluang kerja dengan stabilitas dan fleksibilitas, terutama menyusul banyaknya pemutusan hubungan kerja.
Rieni mengatakan, profesi Virtual Assistant hadir sebagai solusi alternatif karier tahan banting karena merupakan posisi sepenuhnya remote.
Kompetisi pencarian talenta Virtual Assistant pertama di Indonesia, hadiah ratusan juta yang diperebutkan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rilis Yalla Habibi, Whisnu Santika Hadirkan Musik Dansa dengan Sentuhan Emosional
- Menuju Pelaminan, Maizura Harus Belajar Bahasa Minang
- The Echoes of Batavia, Episode 3 Batavia Tales Menggemakan Sejarah dari Batavia PIK
- Kabar Terkini Kasus Dugaan Pemukulan Karyawan Zaskia Adya Mecca oleh Oknum TNI
- BPI Bawa Indonesia jadi Country of Honor di SRIFF ke-12
- Vicky Prasetyo Beri Penjelasan Soal Pengeluaran Rp 250 Juta Sebulan