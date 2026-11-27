jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengaku tidak heran Ketum ProJo Budi Arie Setiadi dan eks Aspri Joko Widodo (Jokowi), Devid Agus Yunanto diperiksa Bareskrim sebagai saksi kasus makar.

Sebab, kata dia, Budi Arie dan Devid orang-orang dekat penguasa sebelumnya serta memiliki akses terhadap para tersangka kasus makar.

"Jadi, sangat wajar ketika kemudian Bareskrim Polri memeriksa Budi Arie dan Devid," kata Deddy melalui layanan pesan, Jumat (27/11).

Adapun, Budi Arie diperiksa sebagai saksi kasus makar dengan tersangka eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama lima perwira kepolisian lainnya.

Kasus makar bermula setelah LSP dan beberapa perwira kepolisian ditangkap dalam kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto, aktivis, wartawan, hingga pejabat negara lain.

Selain dekat ke penguasa sebelumnya, Deddy menilai beberapa pernyataan Budi Arie ke publik membuat wajar kepolisian memeriksa eks Menkominfo itu.

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Dia mengatakan Budi Arie pernah bicara di satu siniar atau podcast bisa masuk penjara andai kalah pemilu.

"Pernyataan ini bikin geger waktu itu. Terakhir beberapa waktu lalu dia mengatakan bahwa tidak perlu menunggu Pemilu 2029 untuk pergantian kepemimpinan," ujarnya.