Deddy Yevri Nilai Sugiono & Amran Bukan Cawapres Ideal Dalam Kondisi Sekarang
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut Presiden RI Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif dalam mengusulkan dua kandidat Wapres ke MPR RI.
"Tinggal kita melihat apakah akan bermanfaat dalam mengurangi beban yang dihadapi pemerintahan ke depan," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (24/11).
Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) ini menyerahkan surat pengusulan dua nama cawapres atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.
Posisi Wapres RI kosong setelah pejabat sebelumnya Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti.
Deddy secara pribadi menganggap kedua kandidat bukan sosok yang paling ideal untuk menjabat Wapres RI pada kondisi sekarang.
"Secara pribadi saya menganggap mereka berdua bukan calon yang paling ideal dalam kondisi sekarang," katanya.
Amran, kata legislator Komisi II DPR itu, lebih cocok sebagai eksekutor kebijakan atau program, bukan sebagai perangkul kelompok berbeda atau solidarity maker consensus builder.
Deddy menilai karakter Amran yang keras dan dominan sangat baik untuk manajemen mikro, tetapi ciri itu bisa menyulitkan dalam situasi konflik bertensi tinggi di bidang politik, ekonomi dan geopolitik.
Politikus PDIP Deddy Yevri menilai Amran dan Sugiono punya kekurangan yang bisa menyulitkan keduanya andai menjabat Wapres.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sambangi DPD PDIP DKI, Bamusi Bahas Konsolidasi Pengurus Daerah
- MPR Minta Amran & Sugiono Tak Mundur Jadi Cawapres, Alasannya Begini
- Tim Verifikasi dan Ad Hoc MPR Beda Pandangan soal Debat Cawapres
- Prabowo Tak Usulkan Dasco Jadi Wapres, Pengamat Sebut Gegara Terlalu Berisiko
- Sugiono atau Amran? Dedi Bilang Orang Senayan Enggak Suka yang Keras
- Dipilih Prabowo Jadi Cawapres, Amran Sulaiman Bicara Takdir