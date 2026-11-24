jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyebut Presiden RI Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif dalam mengusulkan dua kandidat Wapres ke MPR RI.

"Tinggal kita melihat apakah akan bermanfaat dalam mengurangi beban yang dihadapi pemerintahan ke depan," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (24/11).

Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) ini menyerahkan surat pengusulan dua nama cawapres atas nama Mentan Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.

Posisi Wapres RI kosong setelah pejabat sebelumnya Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti.

Deddy secara pribadi menganggap kedua kandidat bukan sosok yang paling ideal untuk menjabat Wapres RI pada kondisi sekarang.

"Secara pribadi saya menganggap mereka berdua bukan calon yang paling ideal dalam kondisi sekarang," katanya.

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Amran, kata legislator Komisi II DPR itu, lebih cocok sebagai eksekutor kebijakan atau program, bukan sebagai perangkul kelompok berbeda atau solidarity maker consensus builder.

Deddy menilai karakter Amran yang keras dan dominan sangat baik untuk manajemen mikro, tetapi ciri itu bisa menyulitkan dalam situasi konflik bertensi tinggi di bidang politik, ekonomi dan geopolitik.